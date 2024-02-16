Стали известны итоги встречи по экономике между Молдавией и Приднестровьем Встреча между Кишиневом и Тирасполем по экономике закончилась безрезультатно

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Сергей Оболоник, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики

Встреча экспертных групп по экономике Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), прошедшая в офисе ОБСЕ в Тирасполе, не принесла результатов, заявил первый заместитель председателя приднестровского правительства, министр экономического развития Сергей Оболоник, передает РИА Новости. По его словам, приднестровская сторона не услышала ответов на свои вопросы, заявил по итогам заседания глава экономического ведомства региона.

К сожалению, мы не услышали не то что изменения позиции, но и в ряде случаев — ответов на наши вопросы. Ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Конструктива не было. Встреча носила скорее информационный характер: мы еще раз обозначили и молдавской стороне, и участникам встречи все наши озабоченности, — сказал Оболоник.

После решения Украины закрыть приднестровский участок границы с Молдавией товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Власти Приднестровья обвинили руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. МИД Приднестровья направил заявление участникам переговорного формата «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

Ранее оппозиционная Соцпартия Молдавии заявила, что правящая в республике фракция «Действие и солидарность» хочет расторгнуть отношения с СНГ, чтобы понравиться Западу и получить его поддержку. При этом действия властей Кишинева сравнили со «спектаклем».