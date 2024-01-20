Зубы Черчилля пустят с молотка Вставную челюсть Черчилля выставят на аукцион The Cotswold в Великобритании

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Уинстон Черчилль

Вставную челюсть бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля выставят на аукцион The Cotswold, пишет The Guardian. Как отмечается, торги состоятся 6 февраля. В аукционном доме признали, что данный лот является самым необычным предметом из тех, что здесь когда-либо продавали.

Вставные зубы Черчилля, пожалуй, входят в число самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали, — приводит слова представителя аукционного дома британская газета.

Отмечается, что у премьера Великобритании было несколько запасных зубных протезов. С собой он всегда носил запасные комплекты. На аукционе выставят один из них. Оценочная стоимость протеза в золотой оправе составляет от £5 тысяч до £8 тысяч (561 — 898 тысяч рублей).

Накануне стало известно, что американский актер Арнольд Шварценеггер продал с аукциона свои часы, из-за которых его задержали таможенники в Мюнхене. Стартовая цена аксессуара составляла €50 тысяч, в итоге они ушли с молотка за €270 тысяч. Часы швейцарского бренда Audemars Piguet изготовлены на заказ специально для артиста. Вырученные от их продажи средства пойдут на финансирование экологических проектов «Климатической инициативы Шварценеггера».