Вспышка коронавирусной инфекции в Сербии начала затухать

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Сербии значительно улучшилась, заявил член национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 Предраг Кон.

Мы отлично справляемся. Если сравнивать число жертв к количеству населения, то мы хорошо выглядим на фоне самых развитых стран, когда придет время подводить итоги, нам не будет стыдно, — отметил сербский эпидемиолог.

По его словам, власти, скорее всего, после пасхальных праздников смягчат ограничительные меры, которые были введены в связи с новым заболеванием.

В Сербии COVID-19 инфицированы 5 994 человека, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Европейский союз, столкнувшийся с пандемией коронавируса, утратил единство и общую политическую позицию. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. При этом он отметил, что члены Евросоюза до сих пор не могут прийти к соглашению о фонде помощи для устранения экономических последствий.