Вспышка коронавирусной инфекции в Сербии начала затухать

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Сербии значительно улучшилась, заявил член национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 Предраг Кон.
Мы отлично справляемся. Если сравнивать число жертв к количеству населения, то мы хорошо выглядим на фоне самых развитых стран, когда придет время подводить итоги, нам не будет стыдно, — отметил сербский эпидемиолог.
По его словам, власти, скорее всего, после пасхальных праздников смягчат ограничительные меры, которые были введены в связи с новым заболеванием.
В Сербии COVID-19 инфицированы 5 994 человека,
Как писал NEWS.ru, Европейский союз, столкнувшийся с пандемией коронавируса, утратил единство и общую политическую позицию. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. При этом он отметил, что члены Евросоюза до сих пор не могут прийти к соглашению о фонде помощи для устранения экономических последствий.
Добавьте наши новости в избранные источники