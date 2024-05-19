Вскрылись неожиданные детали покушения на премьер-министра Словакии МВД Словакии: совершивший покушение на Фицо мог иметь сообщника

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Человек, задержанный после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Пенсионер Юрай Цинтула, подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, мог иметь сообщника, рассказал министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток на пресс-конференции. Он уточнил, что после произошедшего из соцсетей подозреваемого пропала вся личная информация. Данные удалил не Цинтула и не его жена, передает слова главы ведомства агентство Reuters.

Через два часа после случившегося была стерта его история в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена), это было сделано не им и не его супругой, — сообщил Шутай-Эшток.

В настоящий момент следствие проверяет эту версию. Предположительно, пенсионера мог кто-то сподвигнуть к совершению преступления.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу, прооперировали и ввели в искусственную кому. По последним данным, жизни политика ничего не угрожает.