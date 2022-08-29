«Всхлипы утопающего»: дана оценка идеям Шольца об общеевропейской ПВО Военный эксперт Матвийчук назвал идею Шольца о независимой системе ПВО «всхлипами утопающего»

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Желание европейцев сделать свою систему противовоздушной обороны (ПВО) объяснимо, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании европейской системы обороны. По словам эксперта, развитие ситуации на Украине стало для европейцев неким отрезвлением и они начали пытаться хотя бы моделировать какое-то подобие своей безопасности.

В связи с развитием ситуации на Украине для европейцев пришло некое отрезвление, и они начали пытаться хотя бы моделировать какое-то подобие своей безопасности, как говорится, «всхлипы утопающего». Нам же придется больше задумываться над системами преодоления этой самой ПРО, — заявил Матвийчук.

То, о чем говорит Шольц, уже практически создано, напомнил аналитик: это объединенные силы НАТО в Европе, которые имеют объединенную систему ПВО. В нее входят зенитно-ракетные части и подразделения, преимущественно состоящие из зональных систем противовоздушной обороны производства США.

Олаф Шольц ранее назвал совместную европейскую систему ПВО, созданную отдельно от НАТО, более эффективным решением, чем создание отдельных систем ПВО в каждой стране ЕС. Она могла бы повысить безопасность всех стран Европы, считает канцлер ФРГ.