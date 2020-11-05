Всеобщий карантин введут в Греции с 7 ноября

https://static.news.ru/photo/00ea42b8-1f54-11eb-8310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/Global Look Press

С 7 по 30 ноября на всей территории Греции будет действовать всеобщий карантин. Причиной послужил резкий рост числа случаев заражения COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в ходе пресс-конференции, транслируемой по государственному телеканалу ERT-1.

По всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, — сказал он.

По словам главы правительства Греции, карантин начнёт действовать на территории страны с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 7 ноября и прекратит действие 30 ноября, при этом он не будет похож на тотальную изоляцию, которая имела место в марте.

Граждане будут выходить на улицу с отправкой СМС, будут продолжать работать детские сады, начальные и специальные школы, — подчеркнул премьер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин уверен, что российская экономика не способна выдержать второй карантин, подобный тому, который был в начале пандемии коронавируса в стране. По его словам, в случае повторного введения локдауна в стране «закрутится спираль убивания экономики».