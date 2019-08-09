Украинские власти намерены частично решить проблемы с нехваткой финансов путём масштабной приватизации. В частности, планируется пустить с молотка четыре государственных банка — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк, — а также снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Все эти меры — часть требований, предъявляемых Киеву международными организациями. Однако неясно, как на реформы, в случае их реализации, отреагирует население страны.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) ещё в декабре прошлого года утвердил 14-месячную программу сотрудничества с Украиной, подразумевающую выделение стране за этот срок в общей сложности $3,9 млрд (первый транш в размере $1,4 млрд был переведён в том же месяце). Взамен от Киева потребовали уделить основное внимание проведению земельной реформы, а конкретно — снятию моратория на продажу сельхозземель, и приватизации ряда государственных учреждений, в первую очередь, банков.

Через несколько дней после того, как на выборах в Верховную раду Украины победила пропрезидентская партия «Слуга народа», её представители заявили о том, что готовы к пересмотру политики относительно земельных владений.

К концу 2019 года украинский парламент отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, — заявил в разговоре с Bloomberg заместитель главы администрации Зеленского Алексей Гончарук.

Сама по себе идея земельной реформы не нова — возможность её проведения рассматривал не только действующий президент, но и его предшественник Пётр Порошенко. И даже до событий 2014 года отдельными украинскими политиками высказывалась мысль о целесообразности отмены моратория. Однако пока ни у кого из руководителей не хватало ресурсов и воли для реализации подобных преобразований. Ведь они бы встретили противодействие как со стороны оппонентов, так и среди простого населения страны.

Зеленскому в этом плане, как говорится, повезло: под его контролем сейчас Рада, а значит, президенту с большой долей вероятности удастся «протолкнуть» даже самые непопулярные решения. С другой стороны, такого рода шаги могут в перспективе стоить «Слуге народа» значительной доли электората. Основной довод противников отмены моратория на продажу земель прост: в условиях низких доходов население готово будет в массе своей продать собственность за бесценок. А это, в свою очередь, может привести к концентрации земельных ресурсов в руках нескольких монополистов.

В то же время, отметил в разговоре с News.ru киевский политолог Кирилл Молчанов, решение о продаже земельной собственности уже принято на уровне Зеленского и сейчас стоит лишь вопрос, в каком виде рынок земли заработает.

Будет ли возможность у иностранцев её покупать или нет, будет ли создан государственный земельный банк или нет, что будет с кадастром? В общем, есть масса вопросов, на которые у «Слуги народа» пока нет ответов. Но у них ещё четыре месяца в запасе, чтобы это всё прописать и принять в парламенте. Сама инициатива, естественно, непопулярна в обществе, и однозначно приведёт к снижению рейтинга Зеленского, но навряд ли он способен этому противостоять. Ведь, с одной стороны, его окружают люди, у которых нет интереса в аграрном бизнесе (латифундисты были близки к Порошенко, посему все пять лет идея открытия рынка и блокировалась властью). Во-вторых, Зеленский связан с условно транснациональной группой влияния (Сорос, МВФ и т. д.), которые давно добиваются через своих людей в команде — Данилюка, Абрамовичуса, Коболева — открытия земельного рынка и выхода на него крупных западных компаний. В целом данное решение идёт полностью в фарватере МВФ и может вполне стать «аргентинским прецедентом», когда за долги пришлось расплачиваться землёй. Но это уже будет история 2020 года. Кирилл Молчанов украинский политолог (Киев)

Не менее сложной выглядит и возможная приватизация четырёх государственных банков Украины: Ощадбанка, ПриватБанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка. По мнению ряда аналитиков, сами по себе они не очень привлекательны для потенциальных покупателей. Бытует и точка зрения, что вся эта история имеет лишь одну цель — без лишнего шума вернуть ПриватБанк его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Но даже невзирая на риски снижения рейтинга действующей власти, приватизация, очевидно, состоится, считает Кирилл Молчанов.