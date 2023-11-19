Всеобщая мобилизация на Украине отпугнула сотни спортсменов Азаров: из-за мобилизации более 300 спортсменов не вернулись на Украину

Фото: МО Украины

Украинские спортсмены отказываются возвращаться с международных соревнований на родину из-за всеобщей мобилизации, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) экс-премьер страны Николай Азаров. По его словам, это явление уже стало массовым для Украины, число не вернувшихся атлетов уже достигло 304 человек.

Министерство спорта Украины решило закрыть страничку на сайте, где были указаны пофамильно спортсмены, не вернувшиеся на Украину с международных соревнований во избежание мобилизации. Оказывается, в этом списке уже 304 фамилии, среди которых и выдающиеся шахматисты, и футболисты, представляющие Украину на мировых соревнованиях, — уточнил Азаров.

Политик отметил, что в перспективе эта цифра будет увеличиваться. Среди спортсменов, избегающих мобилизации, Азаров назвал лидеров сборной Украины по футболу Михаила Мудрика и Артема Довбика.

В октябре стало известно, что футболист украинского «Шахтера», 19-летний Александр Распутько не вернулся на родину после гостевого матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». По данным СМИ и Telegram‑каналов, полузащитник мог уехать из Бельгии в Россию. Пресс-служба украинского «Шахтера» подтвердила исчезновение защитника команды, однако информацией о его местоположении не располагает.