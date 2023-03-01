Всемирно известный кинорежиссер попал в больницу Кинорежиссер Кустурица попал в больницу с переломом ноги

Сербский кинорежиссер, президент фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Эмир Кустурица попал в больницу с переломом ноги, передает ТАСС со ссылкой на источник из круга режиссера. Травма получена в результате падения на льду в Сербии. Отмечается, что ему потребуется операция. На кинофестивале Кустурица будет работать в гипсе.

Эмир Кустурица сломал ногу. Неудачно упал на льду в Сербии, завтра его планируют прооперировать. На кинофестивале он будет работать в гипсе, — говорится в сообщении.

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