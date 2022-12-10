Всем жителям Одессы отключили свет ДТЭК: всем жителям Одессы отключили свет

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Одесса, Украина

Всем жителям Одессы отключили свет, сообщил холдинг ДТЭК в Telegram. Отмечается, что от электроэнергии не будут отключены только объекты критической инфраструктуры. По населенным пунктам области также происходят экстренные отключения.

Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители кроме критической инфраструктуры. По населенным пунктам области также происходят экстренные отключения, — указано в сообщении холдинга.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко также заявил, что в области повреждены основные объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, после ночной атаки почти во всех ее районах и общинах отсутствует свет. Марченко добавил, что ведутся восстановительные работы.

Ранее 10 декабря стало известно, что в Одесской области после повреждения объектов энергетической инфраструктуры несколько тысяч человек остались без света. До этого отмечалось, что в городе не будет работать электротранспорт из-за лимита на потребление электричества.