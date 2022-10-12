Всем странам Евросоюза предрекли двузначную инфляцию Аналитик Самиев предрек всем государствам Евросоюза двузначный уровень инфляции

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Все государства Европейского союза ожидают двузначные уровни инфляции, причем непонятно, на какой отметке остановится этот рост, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, сообщает Lenta.ru. Инфляционные факторы в Европе, по мнению аналитика, связаны в первую очередь с рекордным ростом цен в энергетическом секторе.

Рост цен на топливо, на электричество закладывается в стоимость товаров и услуг. А так как вся энергетика подорожала не просто на 10–20%, а в разы, инфляция не могла остаться низкой. Очевидно, что и те показатели, которые мы видим сейчас, — это не предел, всю Европу ждут двузначные показатели. Причем невозможно угадать, на каком уровне остановится рост цен, — предупредил Самиев.

При этом он добавил, что в еврозоне инфляция будет только расти, по крайней мере в ближайшие кварталы она точно окажется выше рублёвой.

Аналитик также отметил, что одновременно с этим в России ситуация, наоборот, постепенно стабилизируется, резкого снижения инфляции, как летом, ждать не стоит, однако по итогам года она может составить порядка 10%.

Политолог Богдан Безпалько ранее рассказал, что Международный валютный фонд мог не ухудшить экономический прогноз по Украине и тем самым сфальсифицировать ее показатели исходя из политических соображений, связанных с поддержкой киевского режима странами Запада.