Всем не хватит: чем ближе зима, тем менее гостеприимна Европа к мигрантам В странах ЕС не знают, как обеспечить мигрантам сносные условия жизни, когда самим европейцам начинает не хватать ресурсов

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Климатические изменения, военные конфликты и вызванный ими голод уже в ближайшие несколько лет приведут к миграции сотен миллионов людей в более благополучные и прохладные страны. Для расселения этих мигрантов принимающим государствам придется поступиться благополучием собственных граждан, потому что ресурсов на всех не хватает даже сейчас, а глобальное потепление приводит к их дальнейшему сокращению в большинстве стран (за исключением высокоширотных регионов). NEWS.ru выяснил, не превращается ли Европа в такое место, откуда её жители захотят сбежать в Африку.

Происходящее у нас на глазах великое переселение народов не имеет прецедентов за последние полторы тысячи лет, потому что в одной точке сошлись сразу несколько «мигрантогенных» факторов, констатировал в среду глава Международной организации миграции (МОМ) Антонио Виторино. Основными такими факторами он назвал войны, терроризм, изменения климата и бедность.

Виторино принимал участие в прошедшей в начале сентября в Португалии конференции под названием «Будущее надежды». На ней акцент был сделан на том, как происходящие неблагоприятные перемены в мире сказываются на судьбах молодого поколения, которое вступает в жизнь, где этих людей не ждут с распростертыми объятиями.

Подавляющее большинство мигрантов — это именно молодые люди. И в тех странах, куда они прибудут, им предстоит общаться тоже в первую очередь с молодежью. Ведь мы, к сожалению, прогнозируем, что нынешний миграционный кризис —это надолго. И надо думать, как обеспечить всех мигрантов едой, водой, энергией, крышей над головой, деньгами... И не когда-то там в будущем, а прямо сейчас, потому что зима не за горами, — объяснил он первоочередные задачи, которые стоят перед МОМ.

На данный момент главную головную боль для европейских стран, как для правительств, так и для жителей, создают, однако, не «климатические» и даже не экономические мигранты, а беженцы с Украины. Непредсказуемо большой их поток (по данным ООН, более 5 млн человек) привел к пересмотру привычной для Евросоюза миграционной политике. Если до начала исхода беженцев с Украины Польша и Венгрия прямо саботировали распоряжения из Брюсселя о квотах для мигрантов, то с весны 2022 года эти две страны подают пример «коллегам» в плане того, как надо принимать невольных гостей.

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Как отмечает Антонио Виторино, кризис на Украине привел к тому, что в один узел завязались все причины массовой миграции, которые в ряде других ситуаций и стран возникают по отдельности. Именно то, что в данном случае эти причины проявились «пакетом», привело к быстрому «домино-эффекту» в регионах, которые ни географически, ни политически не имеют связи с Восточной Европой. В результате нехватка продовольствия угрожает странам за тысячи километров от зоны боевых действий — в Африке, и голод неминуемо снимет с мест там новые миллионы человек, которым некуда будет бежать, кроме как в ту же самую Европу.

Европейцев в нынешнем миграционном кризисе уже не просто тревожит, а вызывает натуральную панику то, что ресурсов их стран очевидно не хватит не только на прокорм мигрантов, но и самих себя. Минувшее лето с его экстремальными погодными явлениями, в первую очередь засухой и наводнениями, нанесло сельскому хозяйству европейских стран (особенно южных) урон, от которого те не оправятся еще несколько лет — и то при условии, что в ближайшие годы подобные катаклизмы не продолжатся. Но в отличие от украинцев и африканцев, испанцам, грекам и французам бежать некуда.

Поэтому в МОМ, равно как и в Продовольственной программе ООН, выход видят не столько в том, чтобы создать в европейских странах приемлемые условия для беженцев (что косвенным образом только побуждает мигрантов туда направляться), сколько в том, чтобы такие условия создать в их родных местах.

У размеров гуманитарной помощи в любом случае есть свои пределы. Кроме всего прочего, её размеры сильно ограничиваются политическими условиями — такими как санкции и прочие ограничения, в том числе и со стороны самих правительств, как это происходит в Афганистане. Поэтому международному сообществу приходится разрабатывать долговременные стратегии облегчения гуманитарных кризисов, в то время как текущие задачи приходится решать в точечном режиме, — сетует глава МОМ.

Всё идет к тому, что через пару десятилетий, если не раньше, может возникнуть ситуация, о которой никогда ранее (во всяком случае после Второй мировой войны) просто не мог помыслить: об эмиграции начнут подумывать сами европейцы. О том, что такой разрыв шаблона возможен, NEWS.ru сказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

Наталья Ерёмина [ профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ ] Уже несколько лет наблюдается процесс реэмиграции — когда жители европейских стран, приехавшие туда откуда-то еще, начинают возвращаться на родину, потому что уровень жизни в этих странах сравнялся с уровнем тех стран, откуда они когда-то уехали в поисках лучшей жизни. Даже беженцы с Украины, и те в последние месяц-два тоже потянулись обратно. Если же говорить о коренных жителях Западной Европы, то процесс переселения из депрессивных стран — из Балтии, Греции или Южной Италии — в относительно благополучные идет полным ходом. Формально это не подпадает под понятие «иммиграция», потому что происходит внутри единого экономического пространства, но с демографической точки зрения это мало чем отличается от миграции в те же страны сирийцев или африканцев.

В текущем году возник и ранее не наблюдавшийся феномен, когда «стены» против беженцев, физические или юридические, начинают воздвигать не только европейские страны. На этой неделе в турецкой партии Iyi заявили, что нелегальных мигрантов надо изолировать в специальных лагерях и высылать туда, откуда они прибыли, без всяких сантиментов.

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Впрочем, лидер партии Iyi Мераль Аксенер только переиначила заявление официального МИД Турции, который в июле объявил, что даже речи быть не может о «превращении» Турции, которая на протяжении последних восьми лет принимала больше всего беженцев в мире, в «лагерь для беженцев».

Однако такой подход турецкой стороны не сильно отличается от планов предпоследнего британского правительства (ушедшего в отставку на этой неделе) высылать нелегалов в Руанду. Именно на эти планы и ссылался турецкий МИД, подчеркивая, что любые предположения, что Турция может заключить с Великобританией аналогичное соглашение, не имеют никаких оснований.