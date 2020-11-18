Всех норок с COVID-19 в Дании уничтожили

https://static.news.ru/photo/62b75096-29ac-11eb-95d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moro/Fotogramma/Global Look Press

Все норки в Дании, заражённые новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), уничтожены, передаёт Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны. Ведомство продолжает контролировать все фермы, где разводят данных зверьков.

Все заражённые COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19, — говорится в сообщении организации на её официальной странице в социальной сети Twitter.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20

Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. FÃ¸devarestyrelsen overvÃ¥ger fortsat landets minkfarme for COVID-19:



284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.

25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP — FÃ¸devarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

Накануне министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Енсен подал в отставку после резонанса, вызванного распоряжением властей об уничтожении всех норок на территории страны. Чиновник добавил, что он лишился необходимой для продолжения эффективной работы поддержки среди партий в парламенте.

Глава правительства Дании Метте Фредериксен ранее сообщила, что в стране выявлена мутировавшая разновидность SARS-CoV-2, передающаяся от норок к человеку. Она отметила, что изменённый вирус менее чувствителен к антителам, которые борются с инфекцией. Таким образом, эффект от вакцин, которые сейчас разрабатываются, может быть нивелирован.

Датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Однако позже правительство извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования. Как передавал NEWS.ru, к 18 ноября в Дании выявили около 200 случаев заражения коронавирусом среди работников норковых ферм.