«Всех на всех»: папа римский сделал предложение РФ и Украине в честь Пасхи Папа римский призвал Россию и Украину обменяться всеми пленными на Пасху

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск призвал к полному обмену пленными между Россией и Украиной. По его словам, это событие может быть приурочено к Пасхе. Во время своего обращения с балкона собора Святого Петра он добавил, что его мысли обращены к жертвам многих конфликтов, передает пресс-служба Святого престола.

Мои мысли сегодня прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, происходящих в мире, начиная с конфликтов в Израиле и Палестине, а также на Украине. <...> Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на полный обмен всеми пленными между Россией и Украиной — всех на всех! — отметил Франциск.

Помимо прочего, понтифик призвал гарантировать возможность доступа к гуманитарной помощи в секторе Газа. Он поддержал переговоры между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду, что Христос даст надежду людям, страдающим от насилия в разных частях мира.

Ранее папа римский сообщил, что будет молиться за жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Произошедшее он назвал трагедией. Понтифик также отметил, что будет молиться за то, чтобы Господь изменил сердца тех, кто совершил эти бесчеловечные действия.