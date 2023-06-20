«Все живы»: МИД Украины опроверг слухи о гибели Буданова Замглавы МИД Украины Джапарова опубликовала фото с начальником ГУР Будановым

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Кирилл Буданов (справа)

Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова опубликовала в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) фотографии с начальником Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым. До этого в СМИ появилась информация о тяжелом ранении и даже гибели украинского военного после ракетного удара.

Не муляж, все участники встречи живы и здоровы, — подписала Джапарова снимки.

На них она, сам Буданов и посол Японии на Украине Кунинори Мацуда.

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Глава ГУР некоторое время не появлялся на публичных мероприятиях, но украинские власти утверждают, что заслушивали его доклады. Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня сообщил, что Буданов был на совещании ставки верховного главнокомандующего.

В этот же день о смерти Буданова сообщал экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, информация о смерти главного украинского разведчика поступила из посольства Украины в Германии.

Что говорили в Киеве, Москве и на Западе об исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Буданова на фоне ракетных ударов по Украине — в материале NEWS.ru.