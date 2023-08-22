«Все замрет»: офицер ВСУ рассказал об изменении обстановки на фронте зимой Офицер ВСУ заявил о возможном ухудшении обстановки на фронте для Киева зимой

Фото: МО Украины

Наступление зимы может значительно ухудшить обстановку на фронте для Вооруженных сил Украины, заявил офицер украинского батальона Михаил в интервью швейцарскому изданию Le Temps. По его мнению, военные могут так и не успеть прорвать российские линии обороны до прихода затяжных холодов.

Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет, — заявил он.

Офицер ВСУ также отмечает, что грядущие недели могут стать для Киева решающими. По словам Михаила, его батальон могут отправить на самое важное направление, так как его подчиненные прошли подготовку в Польше. Он предполагает, что бои могут развернуться на северо-востоке Украины или в Запорожье.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов ранее заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по подразделениям армии Украины в районе Урожайного и Старомайорского. Для этого были задействованы артиллерия и авиация. В результате удара была уничтожена украинская разведывательная группа, а также места скопления техники и личного состава ВСУ. Кроме того, российские войска успешно уничтожили американскую гаубицу М777, переданную Киеву западными партнерами.