«Все законно»: как в Одессе мобилизовали украинца с олигофренией

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военкомат в Одессе мобилизовал мужчину с олигофренией и пороком сердца, после чего заявил, что «все законно». Что там произошло, как такое возможно, что за беспредел происходит с мобилизацией на Украине?

Что произошло в Одессе

30 мая в Киевском ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Одессе мобилизовали молодого человека с тяжелыми диагнозами. Уже вскоре об этом сообщили украинские активистки, которые спасают мужчин с болезнями от мобилизации.

Одесское издание «Думская» опубликовало видео, записанное одной из активисток. Она рассказывает, что молодой человек был задержан ТЦК на улице, его доставили на сборный пункт, где он провел весь день до глубокого вечера. Молодой человек страдает от олигофрении и порока сердца. При этом он за полчаса успешно прошел медкомиссию и был признан годным к службе.

Молодой человек на видео спокойно смотрит в пространство. Неясно, насколько он осознает, в какой оказался ситуации.

«Сейчас он находится на Замковецкой (в военкомате Малиновского района Одессы. — NEWS.ru), а дальше будем смотреть, куда и как заберут. Мы постараемся собрать все справки, которые нужны в нашем государстве, и дать доказательства, что этот ребенок больной, он не может, у него не было ни военного билета, ни приписного, ничего, а его забрали», — говорит женщина.

Как объяснили законность мобилизации в ТЦК

Одесский областной ТЦК отреагировал на жалобы и представил свое объяснение. Как оказалось, по версии военкомов, мобилизация больного олигофренией парня является «полностью законной».

В ТЦК объяснили, что украинцы с диагнозом «олигофрения легкой степени» действительно могут быть мобилизованы — они будут служить в тыловых частях обеспечения. Но при этом, отмечают в военкомате, никаких документов, которые бы подтвердили диагноз, у молодого человека не было. При этом юноша без документов «в соответствии с законодательством» прошел медкомиссию и был признан годным. То, что при нем не было медицинских документов, по версии ТЦК, его проблема: на Украине действует режим военного положения, и граждане (не только мужчины, но и женщины) обязаны иметь при себе документы воинского учета, где перечислены их болезни.

«Отсутствие таких документов может привести к недоразумениям и непредвиденным ситуациям. Однако в данном конкретном случае все действия военнослужащих были в рамках правового поля», — объявили в Одесском ТЦК.

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что поменялось в мобилизации на Украине

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет поправок к закону о мобилизации на Украине, они вступили в силу 18 мая. По новым правилам на Украине не осталось «ограниченно годных» к военной службе, существуют только категории «А» (годен) и «Д» (не годен). Список заболеваний, с которыми не мобилизуют, сократился: это умственная недостаточность, туберкулез в открытой форме, эпилепсия, шизофрения, сифилис, ВИЧ, тяжелая форма сахарного диабета, язвы, слепота или глухота, а также, например, отсутствие почек. Как отмечает УНИАН, есть нюанс: украинец с «белым билетом» (например, лишившийся ноги) должен проходить переосвидетельствование каждые 6–12 месяцев — считается, что он еще может выздороветь.

Как отмечают СМИ, в том числе западные, новые правила привели к тому, что улицы украинских городов опустели. При этом сокращается доступная трудовая сила: как рассказал глава концерна «Ярослав» Александр Барсук, пока оформляется бронь от мобилизации, людям вручают повестки. ТЦК за один день могут закрыть предприятие, вручив повестки ключевым сотрудникам.

Почти каждый день в соцсетях появляются новые кадры, на которых сотрудники ТЦК силой затаскивают украинских мужчин в микроавтобусы для доставки на медосмотр. Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук объявил, что все они «постановочные», и их «снимает Россия для дискредитации ТЦК».

В декабре 2023 года в соцсетях распространилось видео с, предположительно, военнослужащим ВСУ с позывным Воха. Мужчина за кадром отмечает, что у солдата синдром Дауна. Судя по ролику, военнослужащий действительно странно себя ведет. При этом, другие украинские военные издеваются над ним. Отмечается, что съемка проходила непосредственно на линии соприкосновения, но где именно — не уточняется. В комментарии к видео отмечают, что Воха занимается подносом снарядов. Украинские источники утверждают, что видео постановочное и его распространили пропагандистские Telegram-каналы.

«Содержание контента направлено на дискредитацию мер мобилизации и устрашения тех, кто может быть мобилизован и их близких», — отмечает украинский канал «Правда».

Как украинцы относятся к ТЦК

Действия ТЦК взывают реакцию со стороны граждан Украины. Как пишет издание «Страна.ua», в ночь на 31 мая неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор старшего инспектора Звенигородского ТЦК. При взрыве никто не пострадал, поврежден фасад дома и автомобиль, сообщили источники в правоохранительных органах.

Взрыв произошел в поселке Катериновка в Черкасской области. Областной ТЦК в соцсетях с обидой заявил, что старший инспектор ТЦК «встал на защиту Украина с самого начала полномасштабного конфликта».

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