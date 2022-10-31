«Все в шоке»: депутат о возможной отставке канцлера Германии Шольца Депутат Баварии Зингер заявил о возможном уходе канцлера Германии Шольца до конца зимы

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц может покинуть свой пост до конца зимы в том случае, если страна не переживёт холода, а в домах немцев будет холодно, рассказал в интервью НСН руководитель фракции «Альтернатива для Германии» ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер. По его словам, все в шоке из-за того, что в Германии 20% предприятий могут остановить производство из-за нехватки энергии.

Очень сложно будет найти нового канцлера. Просто надо поменять коалицию. Если зима будет большая, будет холодно в домах, тогда Шольц сам уйдёт. Читал, что 20% компаний, которые требуют много энергии, хотят уходить либо снизить объемы производства. Все в шоке, а довольна только Зеленая партия, что индустрия уходит, — сказал Зингер.

В Германии, по словам немецкого парламентария, многие выступают за ослабление санкций против России. Депутат также напомнил о том, что правительство Германии ругается с бизнесом из-за потолка цен на российский газ.

Более половины (55%) немецких граждан считают, что канцлер Германии Олаф Шольц не справляется с поставленными задачами, свидетельствуют данные опроса социологической компании Insa. Зингер отметил, что в Германии в настоящее время самое худшее правительство.

27 октября энергоэксперт Владимир Демидов рассказал, что заявления канцлера Германии Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа стала независимой от российского газа за восемь месяцев, являются голословными. Специалист пояснил, что нарастить импорт СПГ на 39 млрд кубометров в год для Европы сейчас практически невозможно. При этом большая часть газа поступает в страну через «Турецкий поток» из России, уточнил эксперт.