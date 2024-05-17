«Все в мясорубку»: военный эксперт об отправке резерва ВСУ под Харьков Военэксперт Борзенко: резервные бригады ВСУ не изменят ситуацию под Харьковом

Фото: МО Украины

Военный эксперт Алексей Борзенко в беседе с NEWS.ru предположил, что отправка резервных бригад ВСУ под Харьков никак не изменит ситуацию. Он считает, что Киев продолжит «бросать в мясорубку все, что остается». По мнению эксперта, новые подразделения на Харьковском направлении могут немного замедлить продвижение Вооруженных сил России, но коренным образом ситуацию не изменят.

Мне кажется, что общей ситуации эти бригады не изменят. Они будут все бросать в мясорубку, все, что остается. Это до какой-то степени замедлит наше продвижение вперед, но коренным образом ситуация не изменится. Мы все равно будем идти вперед в сторону Харькова, — пояснил Борзенко.

Как уточнил эксперт, бригады перебрасывают из-за нехватки людей. Новые подразделения попытаются стабилизировать ситуацию, но решить проблему целиком не смогут, отметил Борзенко. Он добавил, что ВС России тем временем продолжат выходить на Харьков. По его словам, у ВСУ остаются боеспособные части в резерве, которые держат для охраны Киева или на случай мятежа во Львове.

Они оголяют всю остальную линию боевого соприкосновения, а она огромная и только увеличивается с появлением группы «Север», в задачи которой входит создание санитарной зоны, чтобы прекратились обстрелы Белгорода, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Киев перебросил на Харьковское направление как минимум две бригады ВСУ с Донецкого фронта. По информации зарубежных СМИ, на усиление группировки украинских сил под Харьковом переброшены батальоны, находившиеся в резерве. Эти сведения подтвердили бойцы ВСУ.