«Все ужасные»: в Киеве предупредили об экономической катастрофе Экономист Кущ: повышение налогов обернется катастрофой для экономики Украины

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Налоговые изменения, прорабатываемые правительством Украины, обернутся катастрофой для экономики страны, рассказал в интервью каналу «Град» киевский экономист Алексей Кущ. По его словам, есть надежда лишь на то, что власти таким образом решили для острастки припугнуть граждан суровым законопроектом, а на деле примут его смягченный вариант.

Первый момент — это увеличение военного сбора. Второе — это введение военного сбора для ФОП (аналог индивидуального предпринимателя. — NEWS.ru.). <...> Третий момент — это увеличение НДС в диапазоне от двух по пяти процентов. Три основных пункта, и все они ужасные. Все они ужасные. Все они абсолютно катастрофические для экономики, — посетовал он.

Ранее Украина обязалась обеспечить контроль за использованием предоставленных ЕС средств. Это следует из рамочного соглашения, подписанного министром экономики Украины Юлией Свириденко и еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи. Документ касается финансирования со стороны ЕС в рамках реализации программы Ukraine Facility в объеме €50 млрд.

До этого в Совете ЕС сообщили, что окончательно утвердили план реформ Украины, который откроет стране доступ к финансовой помощи на сумму €50 млрд до 2027 года. Уточняется, что теперь Киев сможет «получать платежи регулярно» при условии соблюдения плана.