«Все так предлагают»: политолог высказался о предложении Орбана Зеленскому Марков усомнился, что предложение Орбана о прекращении огня воплотится в жизнь

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Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня перед мирными переговорами, которое он сделал президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе своего визита в Киев, вряд ли будет осуществлено, предположил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, Россия не станет останавливать боевые действия на время переговоров, а Киев сам себе запретил о чем-либо договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Орбан сейчас в Киеве на пресс-конференции с Зеленским предлагает просто остановить боевые действия и начать переговоры. Почти все так предлагают. Однако Россия говорит, что на время переговоров прекращать боевые действия не будет. А украинский режим вообще законом запретил переговоры с Путиным, — отметил Марков.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Владимир Зеленский не станет прислушиваться к словам Виктора Орбана о прекращении огня. По его мнению, украинский лидер желает продолжения конфликта и не заботится о жизни собственных граждан.

Сенатор считает, что Зеленскому следует в первую очередь отменить указ, в котором констатируется невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Цекова, это и станет шагом к заключению мира.