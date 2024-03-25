«Все серьезно»: полковник СБУ высказался о продвижении российской армии Полковник СБУ Стариков: ВС РФ уверенно продвигаются по всем направлениям

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российская армия уверенно продвигается на всех направлениях в зоне проведения СВО, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью для YouTube-канала журналиста Александра Шелеста (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Старикова, военные ВС РФ используют «качели»: давят по всей линии боевого соприкосновения, выискивая слабые места ВСУ.

Держать постоянно в напряжении — все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90% сел. Я думал до Бердычей вообще не дойдут, а они уже зашли. Поэтому все очень серьезно, — сказал офицер в отставке.

Ранее экс-спичрайтер президента Джорджа Буша — младшего Марк Тиссен заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут остановить движение российской армии в сторону Киева без поддержки Вашингтона. Он отметил, что Украина может повторить судьбу других стран, которые США пытались «спасать» в течение своей истории. По словам Тиссена, у украинской армии скоро закончатся и средства противовоздушной обороны, и боевые самолеты.

До этого издание Al Binaa писало, что поражение Вооруженных сил Украины в конфликте неизбежно, что, в свою очередь, грозит серьезными последствиями для Вашингтона. По мнению автора статьи, при таком сценарии США лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса.