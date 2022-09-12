Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ситуация на запорожской линии фронта контролируемая. За последние дни она не изменилась, хотя удалось уничтожить несколько украинских командных пунктов и складов с боеприпасами, отметил он в беседе с РИА Новости.
Ситуация контролируемая. На линии фронта без особых изменений. За последние пару дней на подконтрольной пока еще киевским властям территории Запорожской области были уничтожены ряд командных пунктов и складов с боеприпасами, — подчеркнул представитель ВГА.
По его словам, российская армия планомерно освобождает территорию региона. К 12 сентября от украинских войск удалось освободить более 70% Запорожской области, добавил Рогов.
Ранее стало известно, что бывший участник «антитеррористической операции» Киева корректировщик огня ВСУ Борис Архипенко заявил: после начала спецоперации он передавал украинским военным данные о расположении российских военных и техники. Впоследствии ВСУ наносили удары по его родному городу, уничтожив многоэтажные дома и автомобили.