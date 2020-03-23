https://static.news.ru/photo/99de697c-6d16-11ea-8ec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arturo Rodriguez/dpa/Global Look Press

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья рассказал об использовании закрытых гостиниц страны. По его словам, здания будут использоваться медицинским персоналом.

Все отели попадут в распоряжение национальной системы здравоохранения, передаёт РИА Новости.

Мы издадим дополнительную инструкцию к распоряжению о закрытии гостиниц о том, что руководство органов здравоохранения автономных сообществ могут, если считают нужным, пользоваться ими — для размещения медицинского персонала или в лечебных целях — проведения консультаций или госпитализации, — заявил он.

Ранее у двух членов испанского кабмина был выявлен коронавирус. Инфицированными оказались министр по вопросам территориальной политики Каролина Дариас и министр по делам равноправия Ирене Монтере. Также наличие COVID-19 подтверждено у председателя правительства Каталонии Кима Торры и председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Испания занимает второе место в Европе по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. К 23 марта это число превысило 33 тысячи. Более 2,1 тысячи больных скончались.

Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.