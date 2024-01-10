«Все хуже и хуже»: американский журналист показал «беднеющий» Киев Журналист CNN Бочурков: жители Украины становятся все беднее и беднее

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Муниципальный работник проходит мимо художественной инсталляции возле здания Киевской городской государственной администрации на улице Крещатик

В настоящий момент Украина находится в самом тяжелом положении за все время конфликта, пишет корреспондент американского телеканала CNN Михаил Бочурков. Он отметил, что во время своего предрождественского визита в Киев увидел заметное замедление экономической активности.

Так, в бистро Le Cosmopolite в центре украинской столицы, которое раньше было популярным у туристов, работает только одна официантка. При этом в некогда популярном заведении в предпраздничный день были заняты всего два столика.

Люди становятся беднее, с каждым месяцем все хуже и хуже, — объяснила работница кафе.

По словам журналиста, украинцы переживают из-за сократившейся финансовой помощи Запада. Кроме того, есть риск того, что из-за дефицита в бюджете Киев с февраля не сможет платить зарплаты сотрудникам госсектора.