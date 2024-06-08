«Все говорили по-русски»: командир взвода ВСУ раскрыл неудобную правду Командир взвода ВСУ: в первые месяцы конфликта все солдаты говорили на русском

Фото: МО Украины

Командир взвода ВСУ с позывным Диего рассказал, что в первые месяцы боевых действий украинские солдаты в окопах говорили на русском языке, передает «Страна.ua». Таким образом он ответил на критику сограждан, которые обвинили его в «непатриотичности» после видео о сборе пожертвований на русском языке. Вместе с тем военный пожаловался, что из 15 тысяч посмотревших видео лишь 10 человек перевели деньги.

Все говорили по-русски либо на суржике, но приближенном к русскому. По вашему мнению, если я говорю на русском, я не могу быть патриотом Украины? Скажите это десяткам тысяч погибших ребят, — заявил Диего.

Он призвал власти обратить внимание на удручающую статистику пожертвований. По словам военного, она многое говорит о настроениях людей. Люди уже очень устали от конфликта и не верят в Вооруженные силы Украины, добавил Диего.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предложила главкому ВСУ Александру Сырскому оставить армию и уйти в отставку. Она написала, что генерал «душит» военнослужащих, которые смогут победить только после его увольнения. По словам нардепа, командование ВСУ в настоящий момент скрывает от людей потерю Работино, которое «уже несколько недель» под контролем ВС РФ.