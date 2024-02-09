«Все гораздо хуже»: на Западе признали отчаянное положение ВСУ FT: положение ВСУ на фронте гораздо хуже, чем говорит Киев

Фото: МО Украины

Положение дел на фронте для ВСУ гораздо хуже, чем говорит Киев, пишет газета Financial Times со ссылкой на американских и европейских дипломатов. Как отмечается, на ситуацию влияет дефицит боеприпасов — США задерживают финансирование, а Европа не может увеличить производство. На этом фоне, по данным издания, украинцам будет «трудно достичь даже удержания нынешних позиций».

Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают, — приводит издание слова западного дипломата.

Ранее The New York Times со ссылкой на украинских военных сообщало, что солдаты ВСУ дезертируют из-за отсутствия помощи со стороны США. Общее число дезертиров невелико, однако оно неуклонно растет. Подчеркивается, что украинские солдаты растеряли былой оптимизм и перестали надеяться на скорые поставки боеприпасов от западных партнеров.

Тем временем британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что Украину ждет большее количество ракетных ударов в феврале этого года. Поэтому в отсутствие военной поддержки Вашингтона Киев рискует остаться без боеприпасов для ЗРК Patriot, которые вынужден расходовать для отражения атак. Он также обратил внимание на сообщения с Украины, указывающие на то, что положение ВСУ на линии соприкосновения становится все более отчаянным.