«Все это игры»: Цеков о готовности Зеленского обсудить мирный план Цеков назвал мирный план Трампа играми не ради Украины

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Готовность президента Украины Владимира Зеленского к обсуждению мирного плана экс-президента США Дональда Трампа представляет собой очередное пустое заявление, сказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Он уверен, что за ним не последует никаких действий. Однако то, что мирное урегулирование обсуждается на Украине, — это хорошо, отмечает политик.

То, что на Украине обсуждается мирное урегулирование конфликта, — это хорошо. Однако Зеленский как абсолютно незрелый политик и руководитель сразу же начинает с условий, несмотря на все смерти украинского народа. Я убежден, что это очередное пустое заявление, после которого не последует никаких действий, — говорит Цеков.

Сенатор напоминает о скорых выборах в США, в которых снова намерен участвовать Трамп. Поэтому его план Цеков называет «играми не ради Украины».

Со словами Трампа, что он готов этот мирный план изложить и продвигать, все тоже понятно. В США скоро пройдут президентские выборы, в которых он намерен участвовать. Соответственно, ему нужно заполучить как можно больше голосов избирателей. Все это игры вокруг выборов, но не ради мира на Украине, — заключил сенатор.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News выразил готовность обсудить с Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что не считает мирным планом любую инициативу, основанную на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России.

До этого президент Украины в интервью газете The Sun категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией. При этом он признал сложное положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. По его мнению, Россия в настоящее время не желает завершения конфликта. В этой связи нельзя говорить о заключении мира «любой ценой», сказал он.