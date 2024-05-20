«Все, чтобы украинцы не плакали»: Зеленскому напомнили инаугурационную речь Зеленскому напомнили об инаугурационном обещании закончить конфликт в Донбассе

Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

Инаугурация Владимира Зеленского

На Украине распространяют ролик инаугурационной речи Владимира Зеленского, который вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Тогда он закончил свое обращение к народу обещанием «сделать все, чтобы украинцы не плакали».

Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались, это ощущал сердцем, это была не моя работа, это была моя миссия. В следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы, украинцы, не плакали, — сказал он.

Зеленский, выступая с трибуны Верховной рады пять лет назад, заявил, что нельзя делить страну на «правильных» и «неправильных» украинцев. В этом ключе он также произнес несколько слов на русском языке, напомнив, что им пользуются и солдаты ВСУ.

Ключевым моментом инаугурационной речи Зеленского стало обещание закончить конфликт в Донбассе. Тогда он заявил, что «готов на все» ради прекращения кровопролития.

И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий, — говорил он.

Украинский лидер отмечал, что Киев «готов к диалогу», и призвал зарубежных украинцев возвращаться на родину. Зеленский обещал построить «страну других возможностей», где «все равны перед законом».

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек сегодня, 20 мая. Таким образом, он перестал быть легитимным лидером страны.