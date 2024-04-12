«Все было сдержанно»: принца Уильяма заметили в баре с другой женщиной Принц Уильям пришел в паб в Норфолке в компании матери Кейт Миддлтон

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Принца Уильма заметили в пабе в графстве Норфолк в сопровождении его тещи Кэрол Миддлтон. На появление Уильяма обратил внимание бдительный посетитель паба, пишет Daily Mail.

Все было очень сдержанно, без особой помпы. Он просто проходил через паб. По всей видимости, он был с Кэрол Миддлтон, — приводит таблоид слова мужчины.

По словам очевидца, Уильям и Кэрол немного поговорили, вскоре они покинули питейное заведение. Мужчина отметил, что владельцы паба старались не мешать членам королевского семейства.

Известно, что родители Кейт Миддлтон приехали в поместье Анмер-Холл, чтобы провести время с дочерью, зятем и внуками на Пасху.

Ранее принц Уильям написал пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), впервые прервав молчание после объявления его жены Кейт Миддлтон о найденном у нее онкологическом заболевании. Свое сообщение Уильям посвятил не жене, а спортсменке Рейчел Дейли, которая объявила о своем уходе из международного футбола.

В начале апреля Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Соответствующее видеообращение было опубликовано в социальной сети Twitter (X). Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии.