«Все больше недовольства»: в ЕС высказались на тему евроинтеграции Украины Вице-спикер сейма Босак: рынок ЕС нужно защитить от украинской продукции

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Разногласия между Киевом и Варшавой возникли бы и без конфликта с Россией, потому что евроинтеграция Украины угрожает польской экономике, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в интервью журналу Do Rzeczy. По его словам, украинское сельское хозяйство при низком уровне заработной платы делает Киев опасным соперником для польского государства и всего ЕС в целом, поэтому необходимо принять меры для защиты европейского рынка.

Я считаю, что экономическое соперничество между Польшей и Украиной напрямую связано не с военным конфликтом, а с определенной тенденцией <..>, а именно с идеей интеграции Украины в Европейское экономическое пространство. Если тенденция к интеграции Украины с рынком ЕС сохранится, то эти проблемы будут нарастать. А в Польше среди ее населения будет все больше недовольства, — резюмировал Босак.

Этой точки зрения придерживаются и другие представители стран ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предложил Брюсселю отказаться от переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС на саммите 14–15 декабря. По словам политика, этот вопрос противоречит интересам многих государств Евросоюза.

Похожее мнение ранее высказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он отметил, что Будапешт считает вопрос вступления Украины в ЕС недостаточно проработанным, так как ответственные лица не предоставили какие-либо экспертные заключения о возможных последствиях принятия Киева в сообщество.