ВС Сербии сбили неизвестный БПЛА в воздушном пространстве страны

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Вооруженные силы Сербии сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве страны, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики. В военном ведомстве указали, что летательный объект был ликвидирован поблизости от военных объектов гарнизона города Рашка. Этот город расположен неподалеку от границы с Косово.

Сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка, — сообщили в ведомстве.

Накануне премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что беспилотники неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией. Она предупредила, что при повторении подобной ситуации БПЛА будут сбиты.

Также стало известно, что сербским военным позволили сбивать все неподконтрольные Белграду дроны в небе над Центральной Сербией. Такое поручение дал президент страны Александр Вучич. Неопознанные беспилотники были обнаружены в небе в окрестностях города Рашка, который находится недалеко от косовской границы. Ситуация в Косово напряженная, косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров.