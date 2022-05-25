ВС России взяли под контроль свыше 70% территории Запорожской области Власти Запорожья заявили, что ВС России контролируют больше 70% территории области

Вооруженные силы России контролируют больше 70% территории Запорожской области, заявили член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По его данным, пока под контролем украинских военных остаются областной центр и небольшая часть сельскохозяйственной зоны региона.

Свыше двух третей, то есть порядка 70% Запорожской области освобождены. Не освобождены пока областной центр и совсем небольшая часть сельскохозяйственной зоны региона, — сказал он.

Ранее Рогов сообщил, что Запорожская область после её полного освобождения от украинских военных возьмёт курс на вхождение в состав РФ в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику. Чиновник отметил, что население абсолютно русское по ментальности.

Политолог Сергей Марков заявил NEWS.ru, что перед вхождением в состав России Херсонскую и Запорожскую области необходимо «освободить от иностранных войск» и «денацифицировать сознание» местных жителей. Он добавил, что столица последней — Запорожье — «находится под контролем марионеточной проамериканской украинской власти». Марков подчеркнул, что оба региона в дальнейшем придётся «жёстко отключить» от всех источников информации «киевского русофобского режима» и запретить все организации «бандеровского толка»