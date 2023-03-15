ВС России взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении и предотвратили переброску резервов ВСУ, сообщает РИА новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергея Зыбинского. Кроме того, была уничтожена группа украинских диверсантов.

На Купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами. Кроме того, в течение дня в районе населенного пункта Синьковка мотострелковыми подразделениями вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также сорваны две попытки переброски резервов, — сказал Зыбинский.

Накануне представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что в ходе СВО российские военные ликвидировали на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях около 500 солдат ВСУ. Наряду с этим украинские войска потеряли артсистемы М777 производства США, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», автомобили и бронемашины, а также один самолет МиГ-29, сбитый в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.