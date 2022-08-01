ВС России уничтожили восемь взводов РСЗО «Град» и Harpoon ВСУ Украины Минобороны РФ: ВС уничтожили установку американского комплекса Harpoon и восемь взводов РСЗО «Град»

Фото: compacflt/flickr.com

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую артиллерийскую батарею, за сутки подавили 8 взводов РСЗО «Град» в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также российская авиация уничтожила пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское Донецкой Народной Республики уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики… <…>Также в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что что роcсийские военные за сутки уничтожили два склада боеприпасов в районах наcеленных пунктов Северск и Калeники в ДНР, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники украинских воeнных в районе города Никополь Днепропетровской области, а тaкже живую силу и военную технику противника в 239 районах.

Накануне российские войска нанесли высокоточным оружием удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен» на территории техникума в Харькове, сообщили в Мингобороны ранее. В результате было уничтожено до 350 боевиков и 11 единиц военной техники.