ВС России уничтожили военную технику ВСУ под Марьинкой из «Штурм-С»

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили боевую технику ВСУ неподалеку от населенного пункта Марьинка Донецкой области, кадрами с места произошедшего поделилось РИА Новости. По словам командира тактической группы с позывным «Байкал», расчеты производились из противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С», для уничтожения позиций противника использовались снаряды «Атака».

За моей спиной самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», который сейчас находится на боевой работе — ведет разведку целей и наблюдение для выявления и поражения бронированной и небронированной техники противника, — сказал «Байкал».

Он уточнил, что задача возглавляемой им тактической группы — не допустить вклинивания танков противника в линию обороны.

Ранее командир дивизиона 381-го артиллерийского полка объяснил, что российским солдатам не удается взять штурмом Марьинку, поскольку украинское военное командование возвело для защиты населенного пункта крупные бетонные укрепления. Именно оттуда фиксируются обстрелы по Донецку. Артиллерист подчеркнул, что Вооруженным силам России приходится брать Марьинку постепенно