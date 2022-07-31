ВС России уничтожили в ДНР американскую гаубицу и РСЗО «Ураган»

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Российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике гаубицу М777 американского производства и пусковую установку РСЗО «Ураган». Кроме того, они подавили ряд артиллерийских подразделений и разгромили склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канал Минобороны РФ.

В рамках контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица М777 производства США. В районе Николаевки — пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и транспортно-заряжающая машина, — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации подавлено девять взводов РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б», пять артвзводов орудий Д-30. Эти подразделения ВСУ находились на позициях в районах населенных пунктов ДНР Веселое, Дзержинск, Зайцево, Звановка, Курахово, Новгородское, Орловка и Раздоловка.

Наряду с этим уничтожены четыре склада боеприпасов. Один из них находился в ДНР, а остальные – в Николаевской и Харьковской областях.

Ранее в Минобороны сообщили об ударе высокоточным оружием по месту дислокации нацформирования «Кракен» в Харькове. В результате удара потери боевиков составили до 350 человек и 11 единиц военной техники.

Кроме того, российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли под контроль 263 населенных пункта. Противник открывал по территории ДНР огонь с применением РСЗО «Ураган» и «Град», орудий различного калибра, танков и 120-мм минометов, выпусти в общей сложности свыше 500 боеприпасов.