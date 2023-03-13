Настоящая бойня и невиданные потери ВСУ: новости СВО на вечер 13 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: РИА Новости

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске

13 марта Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе спецоперации на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки были уничтожены до 440 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б», «Акация», Д-20 и Д-30, три танка и две боевые машины пехоты.

Также в районе Первомайского в ДНР российские войска уничтожили украинский ракетный комплекс «Оса-АКМ». Сбито 12 снарядов реактивной системы HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM, поражено 16 беспилотников. Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 400 самолетов и 220 вертолетов.

Пехотинцы Черноморского флота отразили атаку украинской диверсионно-разведывательной группы на одном из направлений в зоне СВО. Противника вычислили по данным разведки и накрыли огнем ПТРК, артиллерии и танков. Работу морпехов показали на видео.

Фото: МО РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что чеченские бойцы успешно несут службу в зоне СВО и готовы действовать до победного конца, выполняя все приказы верховного главнокомандующего. По словам Кадырова, жители республики поддерживают проведение спецоперации и считают, что ее цели и задачи должны быть достигнуты.

Помощник Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что Киев концентрирует войска близ Артемовска, чтобы попытаться разблокировать город. Но в целом на передовой все складывается хорошо, отметил он.

В Госдуму внесли законопроект об изменении призывного возраста. Инициатива предполагает поэтапное повышение минимального возраста призыва на службу с 18 лет до 21 года, а максимального — с 27 до 30 лет. В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит исключить явку молодежи в военкоматы по вопросам, связанным с отсрочкой.

ФСБ задержала в Крыму украинца, который состоял в террористическом нацбатальоне. Возбуждено уголовное дело. За участие в незаконном вооруженном формировании гражданину Украины может грозить до 15 лет тюрьмы.

Военный аналитик Анатолий Матвийчук высказал мнение, что ситуация в Артемовске близится к развязке, которая станет трагической для Украины. Матвийчук убежден, что Киев не сможет удерживать контроль над городом больше нескольких недель. Сейчас, по словам эксперта, в Артемовске происходит «настоящая бойня», так как ВСУ продолжают перебрасывать резервы.

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что если ВСУ не отступят из Артемовска, то город ждет судьба Мариуполя. Кнутов полагает, что украинские силы будут полностью окружены, если в ближайшее время не получат приказ покинуть город.

Фото: МО Украины

В Белгородской области система ПВО сбила четыре ракеты ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадала женщина.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Сумской области, где незадолго до этого объявили воздушную тревогу.

Британская Times написала, что ни одна армия НАТО не переживала таких потерь, которые несут ВСУ. Издание сообщило, что свидетелями тяжелых потерь украинских войск в зоне конфликта становятся спасающие раненых солдат врачи, у которых «есть собственные шрамы».

Киевский мэр Виталий Кличко признался в интервью немецкой газете Spiegel, что в январе власти мегаполиса были близки к тому, чтобы объявить эвакуацию населения. По словам Кличко, такое решение едва не приняли, когда украинская столица погрузилась в 14-часовой блэкаут.