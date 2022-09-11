ВС России уничтожили более 450 военнослужащих ВСУ под Харьковом

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинской армии в Харьковской области. В результате уничтожены более 450 военнослужащих и свыше 30 единиц техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ударами поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в Новой Водолаге, а также пункт дислокации иностранных наёмников у населенного пункта Клугино-Башкировка.

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, — говорится в тексте.

Наряду с этим в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха и ряда других уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка РСЗО и 17 автомобилей.

Кроме того, ракетами «Искандер» был нанесен удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в Донецкой Народной Республике. В Херсонской области уничтожены свыше украинских 50 военнослужащих и 7 единиц военной техники в результате авиаударов по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ.

Накануне Минобороны показало кадры работы гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа при уничтожении бронетехники и укрепленных позиций ВСУ. В ведомстве рассказали, что огонь ведется с максимальной дальностью в 30 км, для атак используются фугасные снаряды для нанесения максимального урона фортификационным сооружениям.