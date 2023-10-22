ВС России ударили по крупному терминалу «Новой почты» в Харьковской области Readovka: ВС России атаковали терминал «Новой почты» в Харьковской области

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Readovka сообщил, что российские военнослужащие ударили по крупному терминалу «Новой почты» в Харьковской области. По его информации, объект был атакован в ночь на 22 октября. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах видно, что здание получило значительные повреждения, часть терминала полностью разрушена. Также были повреждены припаркованные рядом грузовые автомобили и полуприцепы.

По информации канала, с начала конфликта Вооруженные силы Украины использовали «Новую почту» не в гражданских целях. На складах оператора хранились военные грузы, говорится в публикации. Отделение, по которому был нанесен удар, находится в поселке Коротыч, отмечает Readovka.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о нанесении удара по железнодорожному вокзалу в Константиновке Донецкой Народной Республики. По его словам, объект был атакован в момент прибытия состава с резервами и боекомплектами. Военкор добавил, что, по предварительной информации, Вооруженные силы Украины понесли большие потери, «много убитых и раненых». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.