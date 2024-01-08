ВС России точным выстрелом уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ МО: разведчики уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Купянском

Фото: Минобороны РФ

Разведчики группировки войск «Запад» ВС России использовали противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» для уничтожения замаскированного командно-наблюдательного пункта украинской армии на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. Результат поражения зафиксировал беспилотник.

После разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата был вскрыт замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ. <...> Меньше минуты понадобилось бойцам, чтобы развернуть и навести ПТРК, точным выстрелом командно-наблюдательный пункт противника был поражен, — заявили в МО.

Отмечается, что во время прилета в командно-наблюдательном пункте было как минимум трое военнослужащих ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западной группировки войск РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По информации ведомства, в ходе боевых действий на данном участке СВО было уничтожено две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявлял, что российские войска, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман, улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении. По его словам, противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери украинцев превысили 80 человек.