ВС России поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве

Фото: МО РФ

Российские ракетные удары по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, включая немецкие танки Leopard 2, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Подполью, по его словам, известно, что с начала осени 2023 года завод, входящий в государственный военно-промышленный холдинг «Укроборонпром», работает в три смены и даже запустил столовую.

Днем 17 марта по военным объектам в городе Николаев была нанесена серия ударов. Один из ударов пришелся по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют военную технику, в том числе западных образцов. Буквально на днях были привезены западные танки Leopard 2 и, по пока не подтвержденным слухам, танки Challenger, — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры удара неуправляемыми авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике ВСУ на Донецком направлении. Как отмечается, он был нанесен экипажем вертолета Ми-28. Уничтожение цели подтвердил авиационный наводчик.

До этого бойцы российского добровольческого отряда «Тигр» рассказали, как ударили из самоходной артиллерийской установки «Акация» по опорным пунктам ВСУ на Угледарском направлении. Двое бойцов подразделения уже были награждены медалями «За отвагу», еще четверо добровольцев были удостоены орденов Мужества.