ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Западная группировка Вооруженных сил России успешно отразила три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, по противнику наносились точные удары артиллерии.

В ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск «Запад», используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки. Уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области, — заявил Зыбинский.

Он уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы с применением артиллерии группировки удалось уничтожить три минометных расчета в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки. Всего противник понес потери до 20 военнослужащих, а также были уничтожены две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ на Донецком направлении с 14 по 20 октября потеряли более двух тысяч человек личного состава, четыре танка и 14 бронемашин. По данным ведомства, за тот же период авиация и ракетные войска РФ ликвидировали пять складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Также за прошедшую неделю на данном направлении ВС РФ отразили 25 атак противника.