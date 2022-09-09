ВС России направили «Панцири» и С-300 в Харьковскую область «Военкоры Русской Весны»: ВС РФ перебрасывают в районы Купянска и Изюма комплексы ПВО «Панцири» и ЗРК С-300

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ перебрасывают комплексы ПВО «Панцири» и ЗРК C-300 в зону боевых действий в районы Купянска и Изюма Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны». Боевую технику направляют в эти районы для того, чтобы сбивать самолеты ВВС Украины.

На опубликованной в Сети видеозаписи показано, как колонны военной техники проезжают по дороге.

Ранее РИА Новости сообщили, что войска России перебрасывают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» на Харьковское направление. В этом регионе происходят активные столкновения ВС РФ с ВСУ, перешедшими 7 сентября в контрнаступление. Помимо этого, на Харьковское направление происходит передислокация РСЗО «Ураган».

Ранее в пресс-службе военно-гражданской администрации Харьковской области рассказали, что в регион входят резервные соединения Вооруженных сил РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. При этом отмечалось, что Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.