ТАСС: российские военные впервые применили огнемётную систему «Тосочка» ТАСС: ВС России нанесли удар по ВСУ новой огнеметной системой «Тосочка»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по ВСУ новой тяжелой огнеметной системой ТОС-2 «Тосочка». Ракетные комплексы применили на Харьковском направлении, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в военных структурах. Собеседник агентства подчеркнул, что российская армия «обкатывает» современное вооружение и военные новинки во время боевых действия на Украине. ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации. Ранее о боевом применении ТОС-2 не сообщалось.

Системы ТОС-2 были применены на Харьковском направлении, — сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что журналисты ТАСС не располагают официальным подтверждением данной информации от Минобороны РФ.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был произведен успешный запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря. В ведомстве отметили, что ракета поразила морскую мишень на расстоянии около 1000 км в Белом море.