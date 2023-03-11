ВС России поразили украинские подразделения в Угледаре и Пречистовке Минобороны: ВС России нанесли поражение украинским военным в Угледаре и Пречистовке

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ вблизи Пречистовки и Угледара, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Коношенков. По его словам, всего на этом направлении были убиты около 70 бойцов ВСУ, а также уничтожены пять единиц техники.

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20, — сказал Конашенков.

Суммарно за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях СВО российским военным удалось убить около 400 украинских военных, а также уничтожить склад боеприпасов ВСУ, 15 боевых бронированных машин, шесть пикапов, 21 автомобиль, гаубицу Д-20.

Кроме того, уничтожены три гаубицы Д-30, самоходную гаубицу «Гвоздика», самоходную артиллерийскую установку «Акация», американские радиолокационные станции AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 и 11 беспилотников.

Ранее в Сети появились кадры боя в Угледаре, снятые от первого лица российским солдатом. На видео показано, что российское подразделение вступает в бой и штурмует дом.