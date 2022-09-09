ВС РФ ликвидировали группу украинского спецназа «Сокол» в боях за Балаклею

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ликвидировали бойцов украинского спецназа «Сокол» в боях за Балаклею, сообщает «Русская весна». По данным Telegram-канала, ВСУ несут значительные потери, а волонтеры призывают сдавать кровь для раненых бойцов.

Отмечается, что в больницах наблюдается серьезный дефицит крови для переливания, среди украинских военнослужащих много раненых. Запасы крови, по информации канала, иссякли в первые дни украинского контрнаступления.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец назвал бои за Балаклею «самой крутой заварухой» за все время СВО. Он напомнил, что российские военнослужащие вытеснили ВСУ, подошедшие к центру Балаклеи, на границы города.

Военкоры канала «Русская весна» со ссылкой на сведения, полученные от бойцов украинской 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», заявили, что ВСУ несут огромные потери под Купянском. По словам украинских военнослужащих, у солдат возникает «поганое ощущение засады».