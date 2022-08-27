ВС России ликвидировали более 200 бойцов ВСУ под Харьковом

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ликвидировали более 200 украинских бойцов под Харьковом, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, 120 военнослужащих Киева были уничтожены при попытке скрыто форсировать Игулец.

В районе населённого пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. потери противника составили более 130 человек и 10 единиц военной техники, — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что союзные войска на Харьковском направлении в районе Вернополья и Краснополья провели операцию, в результате которой противник понес потери. В частности 30-я механизированная и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ лишились более двухсот военнослужащих.

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России нанесла удары по боевым позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Квитневое Николаевской области. В результате операции были ликвидированы более 40% личного состава этого подразделения.

В районе населенного пункта Дергачи Харьковской области ВКС России нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. В результате были ликвидированы 100 человек личного состава, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 различных единиц техники.

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы ВСУ бежали из Новомихайловки (ДНР) и Дибровного (Харьковская область) из-за потерь. Кроме того, огневыми ударами по боевым позициям подразделений двух других бригад было уничтожено более 50 военнослужащих Украины.