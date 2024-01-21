ВС РФ взяли Крахмальное под Харьковом: новости СВО на вечер 21 января

Фото: МО РФ

Подразделения Западной группировки войск ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. За сутки российские бойцы отразили ряд атак украинских войск в этом регионе, в результате которых они потеряли свыше полусотни военнослужащих, отметили в ведомстве.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 21 января, читайте в материале NEWS.ru.

В ДНР ВСУ потеряли более 300 военнослужащих

На Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений Южной группировки войск и огню артиллерии были отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Клещеевка ДНР. ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22, 24, 28, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Красное, Андреевка и Курдюмовка.

В Великобритании предрекли ВСУ потерю важного плацдарма

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что в ближайшее время ВСУ потеряют важный плацдарм в районе Крынок. По мнению эксперта, это поставит крест на планах Киева возобновить наступление в сторону Крыма.

«Оставшихся там солдат очевидно мало, многие из них очень больны, условия на плацдарме совершенно адские», — сообщил он.

Пушилин сообщил о 25 погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке

21 января около 10:00 мск ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Число погибших при ударе по рынку, по предварительным оценкам, составило 25 человек, еще 20, в том числе двое детей, пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его данным, по микрорайону был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

ВСУ безуспешно пытаются повторить «линию Суровикина»

Украина копирует российскую систему обороны — «линию Суровикина» — трехслойные системы окопов, танковые ловушки и опорные пункты, сообщает газета Telegraph. Укрепления, которые сейчас строят ВСУ, не смогут быть такими же крепкими и надежными, как российские, ведь Киев планирует затем наступать, пишет издание.

Фото: МО Украины

Российские разведчики угнали БМП из-под носа солдат ВСУ

Разведчики группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ у Клещеевки на Артемовском направлении, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Канал отмечает, что они провели эту операцию несколько месяцев назад.

По информации «РВ», российские бойцы обнаружили БМП в поле. Машина была повреждена в ходе боевых действий, однако все еще была на ходу. Тогда у разведчиков появилась идея угнать бронетехнику из-под носа противника, пишет «РВ».

Особо отличился в этой операции боец с позывным Зарик, пишет канал. Позднее он вытащил раненого командира из-под танкового обстрела, за что был награжден медалью «За спасение погибавших». В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Минобороны сообщило о двух сбитых ракетах ВСУ над Черным морем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ средствами ПВО. По его словам, над акваторией города была сбита воздушная цель. Он добавил, что повреждений инфраструктуры в результате попытки удара нет. Все службы города находятся в боевой готовности, отметил Развожаев.

Позже в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили еще одну украинскую ракету у Крыма.

Глава ГУР Украины заявил об ощутимом дефиците бойцов ВСУ

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил в интервью газете Financial Times о том, что ВСУ не смогут продолжать боевые действия без дополнительной мобилизации. При этом он подчеркнул, что ощущается дефицит личного состава в подразделениях.

Оценивая летнее контрнаступление ВСУ и ситуацию на фронте, глава ГУР заявил, что неправильно говорить о «катастрофе» или о том, что «все хорошо».

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