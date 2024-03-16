ВС РФ в центре Работино: как идет наступление в Запорожье, чем ответят ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные закрепились в центре Работино и на текущий момент удерживают позиции в стратегическом селе в Запорожской области. Что происходит в Работино и Запорожье 16 марта, как идут боевые действия под Авдеевкой, удалось ли ВС РФ выбить противника за Днепр?

Что происходит в Работино 16 марта

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВС РФ закрепились в центре села Работино.

«У нашей армии есть тактические успехи в Работино. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре», — сообщил Рогов.

По данным политика Олега Царева, в районе Работино сейчас наблюдается некоторое затишье, «точно перед боем». Обе стороны проводят артподготовку.

«Вероятность, что вскоре противник попытается выбить наши войска из этого населенного пункта, сохраняется», — написал Царев в ежедневной сводке в своем Telegram-канале.

Telegram-канал WarGonzo подтвердил, что ВСУ не удается выбить российские войска из Работино, идут позиционные бои.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит на фронте в Запорожье

Telegram-канал «Фронтовая птичка» отмечает, что российским артиллеристам на Запорожском фронте удалось перехватить инициативу. Интенсивность артиллерийского огня ВСУ заметно снизилась.

Фото: МО РФ

«Частота штурмовых действий с нашей стороны чуть спала, но локальные стычки за важные опорники продолжаются накатами небольших групп что у нас, что у противника. Только мы захватываем, а он контратакуют, и так изо дня в день», — пишет автор канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идут боевые действия под Авдеевкой

Олег Царев сообщает, что к западу от Авдеевки — в Тоненьком и Бердычах — идут наиболее тяжелые бои за минувшие несколько дней.

«Сегодня есть небольшое продвижение в Тоненьком. В Бердычах идут тяжелейшие бои. Населенный пункт важен как предполье Очеретино, где находятся ключевые в этом районе высоты», — отмечает Царев.

По его словам, линия фронта в ближайшее время может сдвинуться от Орловки к Семеновке, а после освобождения Тоненького этот населенный пункт будет несложно оборонять, так как вокруг нет лесопосадок.

«С мест отмечают, что ВСУ, подтянув значимые силы, имеют численный перевес, но армия России все равно сохраняет инициативу», — сообщил Царев.

Эту информацию подтверждает WarGonzo. Авторы канала также отмечают, что на Донецком направлении ВС РФ ведут штурмовые действия в районе Новомихайловки, Красногоровки и Первомайского, «есть тактические успехи».

Фото: МО РФ

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как пишет Readovka, жители Авдеевки смогли проголосовать на выборах президента РФ. Для этого в город прибыла избирательная комиссия на специальном бронированном автомобиле. Поддержать жителей приехали депутат Государственной думы Зураб Макиев и член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин, которые тоже проголосовали в Авдеевке.

Как идут бои на берегах Днепра

По данным Царева, на 16 марта нет новостей о происходящем на фронте в Херсонской области — российские и украинские войска обмениваются артиллерийскими ударами через Днепр.

Telegram-канал «Херсонский вестник» сообщил, что ВСУ и Нацгвардия Украины проводят принудительную эвакуацию местного населения. Массовые жалобы поступают в Херсонскую областную военную администрацию от жителей населенных пунктов Кизомыс, Гончарное, Ромашково и Велетенское. В освобожденных от жителей домах украинские военные оборудуют пункты временной дислокации и боевые позиции.

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